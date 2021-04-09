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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ... Son dakika: Köpekleri poşetle dereye attılar
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Poşetlerden çıkan vahşette korkunç detay! Hepsinin damar yolu açılmış

Son dakika dehşet haberleri... Ankara Çankaya'da korkunç olay. Patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulunan 30'un üzerinde köpek, çöp poşetlerinin içerisine konulup atılmış halde ölü bulundu. İmrahor Deresi yatağında köpekleri bulan Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, "Bu hayvanların artık bu dünyada çöp muamelesi görmesi ve toplum tarafından sürekli dışlanmasını şiddetle kınıyoruz" dedi. Kan donduran açıklama ise Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Şafak Açıkalın'dan geldi. Açıkalın, "Hep serumlu hayvanlar buluyoruz sokakta. Bu serum işi nedir?" diye sordu... Ankara Gölbaşı'nda da şubat ayında moloz yığını ve toprak altında 20 köpek ölüsü bulunmuştu

KORKUNÇ... Son dakika: Köpekleri poşetle dereye attılar
Onlarca poşetten çıkan vahşette korkunç detay!
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DHA

Ankara'da, patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulunan 30'un üzerinde köpek, çöp poşetlerinin içerisine konulup atılmış halde ölü bulundu.

Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeye gelen Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, yol kenarında bir köpeğin ölüsünü gördü. Araçtan inerek çevreyi inceleyen Açık, İmrahor Deresi yatağına poşetlere doldurularak atılan çok sayıda ölü köpekleri buldu.

PATİLERİNDEN DAMAR YOLU AÇILMIŞ

Açık'ın haber vermesi üzerine doğa koruma polisleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu alana geldi. Yapılan incelemede 30'un üzerinde ölü köpeğin intraket ile patilerinden damar yollarının açıldığı fark edildi. Ölü köpekler daha sonra belediye ekiplerince alandan toplandı.

'BU HAYVANLARIN ÇÖP MUAMELESİ GÖRMESİ VE SÜREKLİ DIŞLANMASINI KINIYORUZ'

Köpekleri bulan Faruk Açık, her akşam alanda besleme yapmaya geldiğini belirterek, "Akşam 18.00 sırlarında bu civarda besleme yapıyoruz. Beslemeye giderken yol üzerine bir ceset fark ettik. Araçtan indiğimizde, dere yatağında poşetler içinde onlarcası vardı. Muhtemelen diğer köpekler tarafından çıkartılmış bir ceset. Daha önce fark etmedik çünkü günlük bu güzergahta hareket halindeyiz. Poşetlere baktığımızda bebekler, ayaklarında bandajlar, damar yolları açık bağlanmış vaziyetteydi. Sayı 30'un üzerinde, gelen ekipler de kontrol etti. Kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bilmiyoruz ama bu hayvanların artık bu dünyada çöp muamelesi görmesi ve toplum tarafından sürekli dışlanmasını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

'NORMAL BİR VATANDAŞ SERUM TAKIP BEN BUNU ZEHİRLEYEYİM DEMEZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Şafak Açıkalın da Çankaya ilçesinde bu tarz olayların görüldüğünü belirterek, "Hep serumlu hayvanlar buluyoruz sokakta. Bu serum işi nedir? Normal bir vatandaş veya sapık ve cani, oturup da serum takıp ben bunu zehirleyeyim demez, zaten öldürür. Kimseyi suçlamıyorum ama kendi bulduğum köpek de yine aynı şekilde serumlu, damar yolu açılmış perişan şekildeydi. Kliniğe götürdüm tedavi edildi" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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