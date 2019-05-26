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Kanada'da çocuklar kendilerini uyaran kadına saldırdı!

DHA

Kanada'da bir grup çocuk, kendilerini, parkta buzdolabı taşıyan bir adama 'taş ve sopa' atmamaları konusunda ikaz eden kadını darp etti. Polis, olaya dair inceleme başlattı.

Kanada

Olay, Kanada'nın Saskatoon kentinde yer alan Pleasant Hill Parkı'nda yerel saat ile 19:00'da meydana geldi. Parkta bulunan bir grup çocuk, buzdolabı taşıyan bir adama sözlü hakarette bulunmaları; adama 'taş ve sopa' atmaları üzerine kendilerini ikaz eden kadını darp etti. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocukların, kadının üstüne koşarak tekme ve yumruk attıkları görüldü.

 

Yerel medya, darp edilen Bonnie Halcrow'un, "Adama taş ve sopalar atıyorlardı. Onlara durmalarını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledim. Bana saldırdılar. Kaçabilirdim, ancak kızım onlardan daha hızlı koşamazdı. O anlarda tek düşünebildiğim; 'Umarım kızım iyidir' oldu" dediği belirtildi. Ayrıca, kadının vücudundaki birçok bölgede kesikler ve morluklar olduğu duyuruldu.

Polisin olaya dair inceleme başlattığı belirtildi.

"BİRBİRLERİNİ ÖRNEK ALIYORLAR"

Toronto'da bulunan York Üniversitesi'nde araştırma yapan Prof. Debra Repler'in, "Bir çocuk saldırgan bir eylemde bulunduğunda, diğerleri de onu örnek alarak takip ediyor. Bu da ilk saldıran çocuğun daha saldırgan ve heyecanlı olmasını sağlıyor. Ancak, grupça hareket ettikleri için 'mantık dışı' davranışlar sergileyebiliyorlar" dediği belirtildi.

 

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YORUMLAR

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  • aliyasar 7 saat önce Yeni nesil tam bir hayvan sırtlandan farkı yok bunların merhamet diye bir his yok geberin
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  • yildirim17 7 saat önce Ne yazık ki bizim ülkemizde de değer yargıları dejenere oluyor acil tedbir alınmalı
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