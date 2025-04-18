Kanada'da skandal olay: Diktatörler listesine Atatürk'ü de koydular

Gazeteci İrep Çakır'a ait "Turkish Voice of Canada" Youtube kanalında yer alan video habere göre Kanada'daki bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu bir ödevde seçilecek diktatörlerin listesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı 'Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı.

Kanada'nın Elbarta eyaletinde, Edmonton kentinde bir liseye giden 12. sınıf öğrencisi İlayda Güvenç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini "diktatörler listesinde" gördükten sonra, inanamayarak ebeveynleri Nazan ve Raamazan Güvenç'e gösterdi.

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Okul müdürüne mail attıklarını belirten aile, Atatürk’ün kim olduğunu, özelliklerini ve neden bu listede olmaması gerektiğini anlattıklarını; ancak müdürün Atatürk hakkında hiçbir bilgisi görüklerini söyledi.

Daha sonra konuyla ilgili bilgi alan Gazeteci İrep Çakır'ın soruları üzerine Alberta eyaleti Eğitim Bakanı Demetrios Niceolaides de benzeri bir tavır takındı.