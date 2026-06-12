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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Kanada'dan Thomas Partey'e vize yok!

        Kanada'dan Thomas Partey'e vize yok!

        Kanada, Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Kanada'dan Partey'e vize yok!

        Hakkında 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkacak 32 yaşındaki futbolcu, Kanada'ya girişine izin verilmediği için Gana'nın 17 Haziran Çarşamba günü Toronto'da Panama ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

        Bir dönem Arsenal forması giyen ve şu anda kariyerini Villarreal'de sürdüren Partey, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

        Partey, ülkesinin ABD'de oynayacağı İngiltere ve Hırvatistan maçlarında ise forma giyebilecek.

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