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        Haberler Dünya Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletindeki yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye ediliyor

        Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletindeki yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye ediliyor

        Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınlarının Yellowknife kentine yaklaşması sebebiyle bölge halkının tahliyesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:33
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        Yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor!
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        Eyalet yetkilileri, alevlerin Yellowknife kentine 17 kilometre mesafedeki ormanlık alana ulaşması sebebiyle bölgedeki yaklaşık 20 bin kişinin tahliyesine karar verdi.

        Yellowknife kentindeki 4 yerleşim noktasının yüksek risk altında bulunduğunu belirten yetkililer, kent sakinlerini cuma öğleden sonraya kadar bu bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyardı.

        Kara yoluyla tahliye imkanı bulunmayan veya sağlık sorunları nedeniyle yüksek risk grubundakilerin hava yoluyla tahliyeleri için yönlendirilecekleri belirtildi.

        Eyalet yetkilisi Shane Thompson, basına yaptığı açıklamada, halkın bölgeyi terk etmesi için yeterli zamanın olduğunu ve yağmur yağmadığı takdirde alevlerin hafta sonu yerleşim yerlerine ulaşabileceğini ifade etti.

        Yellowknife ve çevresindeki Amerikan yerli toplulukları Ndilo ve Dettah için verilen tahliye talimatı kapsamında eyalet halkının yüzde 15'ine denk gelen 6 bin 800 kişinin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.

        Kanada'da dün itibarıyla 1067 orman yangınının devam ettiği ve ülkede bu sene 21 bin kilometrekare alanın yandığı kaydedildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #kanada
        #orman yangını
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