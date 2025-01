Kanada: Trump'ın kararına yanıt verilir

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Donald Trump'ın Kanada'ya dair söylemlerine cevap verdi.

Donald Trump'ın seçim süreci boyunca dile getirdiği gümrük tarifelerine değinen Trudeau "Trump Kanada'ya karşı gümrük vergileri uygularsa Kanada yanıt verecek ve her şey masada. İş dünyasından liderlerle, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olarak her şeye hazırız. Bu Kanada ve Kanadalılar için zorlu ve çok kritik bir an." diyerek Trump'a karşı kararlılıklarını gösterdi.

Donald Trump ise ABD'nin Kanada'dan ithalat yapmadığı takdirde Kanada ekonomisinin çok kötü etkileneceğini belirtmiş ve Kanada'ya karşı ekonomik güç uygulayacaklarını duyurmuştu.

Donald Trump'ın Kanada'yı ABD'ye ilhâk etme planına karşı olduklarını belirten Kanada Başbakanı "Uygulanacaklar vergilerle birlikte ABD vatandaşlarının kullandığı ürünlerin fiyatı artacak. Trump bunu gizlemek için ilhâk söylemini kullanıyor, taktik yapıyor." dedi.