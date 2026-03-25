Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü yolu üzerinde kanal boyunda kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen plastik ve hafriyat atıkları ile çöp dağları oluştu. Çevre kirliliğine tepki gösteren bölge halkı, denetimlerin artırılarak, sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.

Çevre sakinlerinden Taner Uçar, "Duyarsız vatandaşlar gördüğünüz gibi plastik kasaları getirip buraya dökmüşler. Yani bu plastikler doğada kolay kolay kaybolmuyor, yaklaşık 100 yılı buluyor. Yani bu çöpleri daha farklı yerlere atabilirler, getirmişler buraya bir kamyon çöpü dökmüşler. Yani burada ileride bizim evlerimiz var. Vatandaşlar bunları tutuştursa kolay kolay sönmüyor, sönmeyen bir malzeme. Görüyorsunuz, ormanın içinde doğaya zararı var. Bilecik Belediyesi ve Çevre Şehircilikten bu konuyla ilgili yardım, destek istiyorum. Burada, Selöz Köyü'nün girişinde, Çakırpınar Köyü güzergahında kamera var. Bilecik merkezden gelirken kamera var, gölette kamera var. Yani bu vatandaşların araştırılıp, kamerada kimin döktüğü tespit edilip cezai işlem uygulanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bu iş, arkadaşlara ceza yazılmadığı müddetçe, araştırılmadığı müddetçe vatandaş sağa sola dökmeye devam edecek" dedi.