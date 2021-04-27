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HaberlerGündem3. SayfaACI HABER! Son dakika: Kanalda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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Sulama kanalında kaybolan 2 çocuktan acı haber

Osmaniye'de, sulama kanalındaki faciada kaybolan 2 çocuktan acı haber geldi. Dün meydana gelen olayda, kanala düşen 4 çocuktan iki kardeşi bir köylü sudan çıkarmıştı. Kardeşlerden Sadık Karataş kurtarılamazken, kanalda akıntıyla kaybolan kız kardeşler Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) için arama çalışması başlatılmıştı

ACI HABER! Son dakika: Kanalda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Kanalda kaybolan 2 çocuktan acı haber
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İHA

Osmaniye'de dün sulama kanalına düşerek kaybolan 2 kız kardeşin cansız bedenleri bulundu.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Osmaniye’ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü. Bunun üzerine kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı.

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş'ı (9) sudan çıkarmayı başardı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9),ambulansla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KIZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sulama kanalında kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti.

Gece saatlerinde ise Narin Büyükçay ve Remziye Büyükçay'ın cansız bedenleri kanala düştükleri yerden 200 metre uzaklıkta bulundu. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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