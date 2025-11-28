28 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Seyirciler tarafından araştırılan ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların 28 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri ile gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 113. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüme Abdullah ve Salkım'ın evliliği damga vuracak. İşte 28 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Cennetin Çocukları
03:00 Seksenler
03:55 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 C Takimi
22:25 Gece Gündüz
00:30 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Günler
22:15 Rina
00:30 Rina
02:15 Yüksek Sosyete
04:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Leman
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:15 Ben Leman
01:00 Ben Leman
03:45 Sakıncalı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
