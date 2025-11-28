Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KANALLARIN 28 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        28 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Seyirciler tarafından araştırılan ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların 28 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri ile gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 113. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüme Abdullah ve Salkım'ın evliliği damga vuracak. İşte 28 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzleyiciler bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 28 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 113. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 21 Kasım 2025 TV yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bahar

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Cennetin Çocukları

        03:00 Seksenler

        03:55 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 C Takimi

        22:25 Gece Gündüz

        00:30 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Neşeli Günler

        22:15 Rina

        00:30 Rina

        02:15 Yüksek Sosyete

        04:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik

        22:15 Ben Leman

        01:00 Ben Leman

        03:45 Sakıncalı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        28 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü