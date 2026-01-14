Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri
Üç ayların manevi ikliminde idrak edilen Miraç Kandili, ibadetlerini artırmak isteyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İslam aleminde mübarek kabul edilen gece için okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler merak konusu olurken, "Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" sorusu araştırılıyor. Kandil gecesini dualarla geçirmek isteyenler, Diyanet'in tavsiye ettiği tesbihat ve zikirleri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
Üç ayların ikinci kandili olarak kabul edilen bu anlamlı gecede, Miraç Kandili dolayısıyla zikir ve tesbih arayışları hız kazandı. Kandil gecesini maneviyatla geçirmek isteyen vatandaşlar, Miraç Kandili’nde okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri...
MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ
Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:
Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.
Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."
Hz. Peygamber'e "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salavat getirilir.