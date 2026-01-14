Habertürk
        KANDİL GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ: Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Miraç Kandilinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

        Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri

        Üç ayların manevi ikliminde idrak edilen Miraç Kandili, ibadetlerini artırmak isteyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İslam aleminde mübarek kabul edilen gece için okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler merak konusu olurken, "Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" sorusu araştırılıyor. Kandil gecesini dualarla geçirmek isteyenler, Diyanet'in tavsiye ettiği tesbihat ve zikirleri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

        Giriş: 14.01.2026 - 18:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:24
        1

        Üç ayların ikinci kandili olarak kabul edilen bu anlamlı gecede, Miraç Kandili dolayısıyla zikir ve tesbih arayışları hız kazandı. Kandil gecesini maneviyatla geçirmek isteyen vatandaşlar, Miraç Kandili’nde okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri...

        2

        MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ

        Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

        Lâ ilâe illallah

        Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

        Estağfirullah

        Sübhanallah

        Elhamdülillâh

        Allahu ekber

        Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

        Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

        3

        MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

        Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

        4

        Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

        5

        "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

        6

        Hz. Peygamber'e "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salavat getirilir.

        7

        MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

        100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

        100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

        100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

