Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek Üç aylar, 23 Ocak günü itibarıyla başladı. Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek olan Regaip kandilinin ardından gözler Miraç ve Mevlid Kandili tarihlerine çevrildi. İşte, Regaip, Miraç ve Mevlid Kandilleri ve tarihleri...