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Diyanet Kandil günlerini açıkladı! Regaip, Miraç ve Mevlid kandili tarihleri

Kandiller ve tarihleri, Müslümanların gündeminde yer alıyor. 2023 yılının ilk kandili, mübarek üç aylara denk geliyor. 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili ile birlikte Miraç ve Mevlid Kandili tarihleri de merak konusu oldu. İşte, 2023 Regaip, Miraç ve Mevlid Kandili tarihleri...

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  • KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

    Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek Üç aylar, 23 Ocak günü itibarıyla başladı. Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek olan Regaip kandilinin ardından gözler Miraç ve Mevlid Kandili tarihlerine çevrildi. İşte, Regaip, Miraç ve Mevlid Kandilleri ve tarihleri...
  • KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

    MÜBAREK ÜÇ AYLAR BAŞLADI

    Recep, Şaban ve oruç ayı olarak da bilinen Ramazan aylarını içerisinde barındıran Üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü iytibarıyla başladı.
  • KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

    2023 REGAİP KANİLİ NE ZAMAN?

    Senenin ilk kandili olan Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembe günü idrak ediliyor. Kandil gecesinde imkanı olanlar oruç tutacak ve namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.
  • KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsilen İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanan Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.
  • KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

    MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Mevlid Kandili bu yıl 27 Eylül Çarşamba gününe dnek geliyor. İslam alemi, Mevlid Kandilini namaz, dua ve ibadetlerle geçirilecek.
  • KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

    2023 KANDİLLER VE TARİHLERİ

    Regaip Kandili 26 Ocak 2023

    Miraç Kandili 

    Mevlid Kandili 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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