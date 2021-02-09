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Kandilli Rasathanesi son depremler! En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Ajanslardan gelen son dakika deprem haberlerine göre; Konya’da birer dakika arayla 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Vatandaşlar Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremler nedeniyle "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte son dakika depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi son depremler! En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi
İHA / HABERTURK.COM

Son dakika deprem! Konya'da art arda 3 deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.51 sıralarında Konya Tuzlukçu ilçesi merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi. Öte yandan, saat 18.52’de 4.0, 18.53’de de 4.1 büyüklüğünde yine Tuzlukçu ilçesi merkezli üçüncü bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin Tuzlukçu'ya yakın olan Akşehir, Yunak, Çeltik gibi ilçelerde de hissedilirken, kent merkezinde hissedilmedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da sosyal medyadan, ”Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Konya Valiliğiden yapılan açıklamada ise, ”Konya ili Tuzlukçu ilçemizde 4,7 şiddettinde, 7 km derinlikte deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

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