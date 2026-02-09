Kandilli’den “jeomanyetik veriler kapatıldı” iddialarına yanıt: Kapatma değil modernizasyon

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, jeomanyetik gözlemevi verilerine erişimin engellendiği ve sistemlerin kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kurum, kamuoyuna yaptığı açıklamada sürecin “kapatma” değil, bilimsel gereklilikler çerçevesinde yürütülen bir modernizasyon ve yer değişikliği olduğunu vurguladı.

"YILLARDIR BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Açıklamada, 1947’de kurulan ve 1997’de modernize edilerek INTERMAGNET ağına dahil edilen İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi’nin, şehirde artan yapılaşma, yoğun trafik ve çevresel metalik unsurların yol açtığı yapay manyetik gürültü nedeniyle uluslararası hassasiyet standartlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi. Veri sürekliliğini ve bilimsel kaliteyi korumak amacıyla ölçümlerin manyetik kirlilikten uzak bir bölgede kurulan İznik (IZN) Jeomanyetik Gözlemevi’nde yıllardır başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

"PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Kurum, jeomanyetik gözlemevlerinin temel görevinin Dünya’nın manyetik alanındaki değişimleri izlemek olduğuna dikkat çekerek, “Mevcut bilimsel bilgi ve teknoloji düzeyi çerçevesinde yalnızca jeomanyetik verilerle yer, zaman ve büyüklük içeren güvenilir bir deprem tahmini yapmak mümkün değildir” ifadesiyle spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.