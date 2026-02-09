Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Kandilli’den “jeomanyetik veriler kapatıldı” iddialarına yanıt: Kapatma değil modernizasyon

        Kandilli’den “jeomanyetik veriler kapatıldı” iddialarına yanıt: Kapatma değil modernizasyon

        Kandilli Rasathanesi, İstanbul-Kandilli istasyonunda artan yapay manyetik gürültü nedeniyle ölçümlerin yıllardır İznik'te sürdürüldüğünü, deprem tahminine dair spekülatif iddiaların bilimsel temeli olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "jeomanyetik veriler kapatıldı" iddialarına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, jeomanyetik gözlemevi verilerine erişimin engellendiği ve sistemlerin kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kurum, kamuoyuna yaptığı açıklamada sürecin “kapatma” değil, bilimsel gereklilikler çerçevesinde yürütülen bir modernizasyon ve yer değişikliği olduğunu vurguladı.

        "YILLARDIR BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

        Açıklamada, 1947’de kurulan ve 1997’de modernize edilerek INTERMAGNET ağına dahil edilen İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi’nin, şehirde artan yapılaşma, yoğun trafik ve çevresel metalik unsurların yol açtığı yapay manyetik gürültü nedeniyle uluslararası hassasiyet standartlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi. Veri sürekliliğini ve bilimsel kaliteyi korumak amacıyla ölçümlerin manyetik kirlilikten uzak bir bölgede kurulan İznik (IZN) Jeomanyetik Gözlemevi’nde yıllardır başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

        "PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

        Kurum, jeomanyetik gözlemevlerinin temel görevinin Dünya’nın manyetik alanındaki değişimleri izlemek olduğuna dikkat çekerek, “Mevcut bilimsel bilgi ve teknoloji düzeyi çerçevesinde yalnızca jeomanyetik verilerle yer, zaman ve büyüklük içeren güvenilir bir deprem tahmini yapmak mümkün değildir” ifadesiyle spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

        ŞEFFAFLIK VE KAMU SORUMLULUĞU

        Kandilli, çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilimsel standartlara uygun, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleriyle sürdürdüğünü belirterek kurum hakkında ortaya atılan teknik nitelikteki iddiaların bilimsel veriler ve resmî açıklamalar esas alınarak değerlendirilmesini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolu ve bacağı kopan hastalar 10 saatte aynı anda ameliyat edildi

        Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan hastalar aynı anda 10 saat süren ameliyatyla opere edildiler. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer ...
        #kandilli rasathane
        #jeomanyetik
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız