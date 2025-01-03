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        Haberler Magazin SON DAKİKA: 'Kandıralı Ferdi' tutuklandı - Magazin haberleri

        'Kandıralı Ferdi' tutuklandı

        Sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 'yaralama' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:21
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        'Kandıralı Ferdi' tutuklandı
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        Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

        Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #Kandıralı Ferdi
        #Ferdi Gülezen
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