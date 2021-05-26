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Kanlı Ay Tutulması 2021 etkileri neler? Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Kanlı Ay Tutulması, astrolojide önemli bir yer tutuyor. 26 Mayıs’ta Yay burcunda ‘Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması meydana gelecek. 2 hafta boyunca hissedilecek Ay Tutulması'nın yanında 30 Mayıs'ta Merkür, İkizler burcunda gerileyecek. Kanlı Ay Tutulması 2021 etkileri neler? Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte merak edilen detaylar...

Kanlı Ay Tutulması 2021 etkileri neler? Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Ay tutulması, Dünya'mız Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşiyor. Bir başka deyişle, Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz. Burçlara da önemli bir etkisi bulunan Kanlı Ay Tutulması hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...

KANLI AY TUTULMASI 2021 ETKİLERİ: BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

24 - 30 Mayıs haftalık burç yorumlarında gündemi Kanlı Ay Tutulması ve Merkür retrosu oluşturuyor. 26 Mayıs’ta Yay burcunda ‘Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması meydana gelecek. 2 hafta boyunca hissedilecek Ay Tutulması'nın yanında 30 Mayıs'ta Merkür, İkizler burcunda gerileyecek. Peki Ay Tutulması ve Merkür retrosu 12 burcu nasıl etkileyecek? Öncelikle Ay Tutulması'nda tutulamayacak sözler vermemeli, abartılı davranışlardan kaçınmalısınız. Ani kararlar vermemelisiniz. Büyük borç altına girmemelisiniz, çünkü daha sonra ödemeler konusunda zorluk çekebilirsiniz. Bunun yanında çok fazla sorumluluk alarak kendinizi sıkıntıya düşürmemeye çalışmalısınız. Çünkü Ay Tutulması zamanında işleri tamamlamak, her şeyin üstesinden gelmeye çalışmak zorluk çıkaracaktır.

Ayrıca sağlık konusunda yedikleriniz ve içtiklerinize dikkat etmeli, zehirlenmelere karşı dikkatli olmalısınız. Cildinize ya da saçınıza sürdüğünüz ürünlere dikkat etmenizde de fayda var. Merkür retrosunda gelirsek; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları yöneten Merkür'ün gerilemeye başlaması bu konularda aksaklık doğurabilir. Bu nedenle işlerinizi Merkür retrosunun öncesinde halletmeli ya da sonrasına ertelemelisiniz. Teknolojik aletlere dikkat etmeli, belgelerinizi mutlaka yedeklemelisiniz. Malum pandemi devam ederken aynı çatı altında yaşadığınız insanlara yükselmemelisiniz. Merkür retrosunun etkilerinin farkında olursanız, bu 3 haftalık süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

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