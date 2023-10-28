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        Haberler Gündem Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2023 Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, görülecek mi?

        Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

        Kanlı Ay Tutulması, gök olaylarını izlemek ve takip etmek isteyen tarafından merak konusu oldu. Yaşanacak olan Kanlı Ay tutulmasında, Ay'ın yüzde 12'si dünyanın gölgesinde kalacak ve bu bölgede bir kızarıklık meydana gelecek. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi ve izlenecek mi? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:31
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        Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sürüyor. Ay'ın yüzde 12'sinin dünyanın gölgesinde kalması ve bu bölgede bir kızarıklık oluşmasına dayalı gerçekleşen bu gök olayı, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? İşte, 2023 Kanlı Ay Tutulması ile ilgili detaylar.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

        Kanlı Ay tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak bu tutulma, saat 01.26'da sona erecek.

        Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi 23.15'te gerçekleşecek.

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        KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

        Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak.

        Kanlı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.

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        KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

        Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

        Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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