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Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sürüyor. Ay'ın yüzde 12'sinin dünyanın gölgesinde kalması ve bu bölgede bir kızarıklık oluşmasına dayalı gerçekleşen bu gök olayı, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? İşte, 2023 Kanlı Ay Tutulması ile ilgili detaylar.