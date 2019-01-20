Kanlı Ay Tutulması, 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek. 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulmasında Ay Dünya'ya son derece yakın olacağından oldukça büyük gözükecek. İnsanlar Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için hazırlıklar yapmaya başladı. İşte, Kanlı Ay Tutulması'na dait tüm detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

KANLI AY TUTULMASI NASIL OLACAK?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneşin kızıl - turuncu renkli ışınları için Dünya'nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor. Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.