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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKanser hastası miniklere Oncowear
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Kanser hastası miniklere daha konforlu tedavi için özel giysi üretildi

Kanser hastası miniklerin daha konforlu tedavisine yönelik özel giysiler üretmek amacıyla “Oncowear” markası kuruldu. Oncowear tarafından tasarlanan yaka sağ ve sol taraftan göğüs hizasına kadar cırt cırtlarla açılabilen patentli p-shirtler sayesinde hastalara mahremiyete dayalı, steril, konforlu bir tedavi olanağı sunuluyor. P-shirtleri kanser hastalarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor

Kanser hastası miniklere Oncowear
Kanser hastası miniklere Oncowear
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HABERTURK.COM

Oncewear’ın kurucusu Çağla Acar, oğlu Mirhan’ın 3.5 yıl süren zorlu bir sürecin ardından bu amansız hastalığa yenik düştüğünü, 8.5 yaşında yaşama gözlerini yumduğunu belirterek, “Oncowear, Mirhan’ın savaşını onurlandırmak ve anısını yaşatmak amacıyla kanser hastalarının tedavi süreçlerinde kullanacakları üst ve alt giyim ürünleri üretmek ve bu ürünleri hastalarla buluşturmak için 2021 yılının Şubat ayında kuruldu” dedi.

Acar, kemoterapi, intravenöz sıvılar, kan nakli ve idame tedaviler için port/kateter adı verilen bir cihazın cerrahi operasyonla hastanın sol veya sağ göğüs tarafına, deri altına yerleştirildiğini ve bunun yıllarca süren tedavileri boyunca kullanıldığını söyledi.

Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bununla birlikte gündüz ve gece bakım zamanlarında tedaviyi uygulamak, IV sıvısını değiştirebilmek, kan alımı veya port bakımı uygulamalarını sağlamak için çocuklar kıyafetlerini tamamen çıkarmak zorunda kalıyor. Hem beden mahremiyetleri zarar görmekte hem de tedavi süreçleri zorlaşmaktadır. Oncowear olarak tasarladığımız yaka sağ ve sol taraftan göğüs hizasına kadar cırt cırtlarla açılabilen patentli p-shirtlerimiz ile hastalara mahremiyete dayalı, steril, konforlu bir tedavi olanağı sunmaktayız.”

HASTALARA “ÜCRETSİZ” GÖNDERİLİYOR

Acar, p-shirtleri ihtiyaç sahibi hastalarla buluşturabilmek için Türkiye ve dünyadaki hastanelerin yetkilileri ve onkoloji servisleri ile birebir iletişim kurduklarını, ihtiyaç analizi yaptıklarını, p-shirtleri kanser hastalarıyla ücretsiz olarak buluşturduklarını söyledi.

Kurumsal ya da bireysel bazda mali desteklerin söz konusu olduğunu kaydeden Acar, “Bu desteklerle p-shirtlerimiz resmi web sayfamız üzerinden destek ürün kategorisinde destekçiler tarafından satın alınıyor. İhtiyaç listesinde sırada bekleyen kurum ya da hastayla eşleştiriliyor ve hastaya gönderiliyor. Ayrıca www.oncowear.com sitesi üzerindeki sayaçlarla ihtiyaç sahibi kişi sayısı ve teslim edilen ürün sayısı güncelleniyor” diye konuştu.

Acar, “Benim ve diğer kurucumuz Aslı Erdem Öge’nin en büyük hedefimiz Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine p-shirtlerimizin medikal sarf malzemesi kategorisine alınarak temin edilmesidir ve p-shirtlerimizi bir Türk markası olarak dünyadaki bütün savaşçılarla buluşturmaktır" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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