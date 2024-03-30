Kanser hastasına midesinin alt bölümünden yemek borusu yapıldı

Samsun'da yaklaşık 3 ay önce yutma güçlüğü şikayeti ile hastaneye başvuran 59 yaşındaki Kadir Karataş'a yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Hastanede 20 gün radyoterapi, 5 hafta da kemoterapi gören Karataş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gastroenteroloji Cerrahı Opr. Dr. Serdar Şenol ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Burak Özdemir gözetiminde ameliyata alındı.

Kapalı ameliyatla Karataş'a midesinin alt tarafından alınan parçayla yemek borusu yapıldı. 10 günlük tedaviye olumlu yanıt vererek yemek yemeye başlayan Karataş, birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

YEMEK BORUSUNUN BÜYÜK KISMI ALINMIŞTI

Opr. Dr. Serdar Şenol, ameliyatta hastanın kanserli olan yemek borusunun büyük kısmını aldıklarını söyledi.

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Hastanın katı gıdaları yedikten sonra yutma güçlüğü şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Şenol, "Bu ameliyatı kapalı olarak yaptık. Şu ana kadar iyi ilerledik ve hastamız yemeğini yiyor, sıvı gıdalar alıyor. Diyetisyen önerileri ile beraber alması gereken gıdaları veriyoruz. Bundan sonra da direnlerini azaltacağız. Ondan sonra da taburcu edeceğiz" dedi.

Ameliyatı hastanın karnından, göğüs boşluğundan ve boynundan kesi açarak kapalı yöntemle yaptıklarını vurgulayan Şenol, "Kanserli olan yemek borusunun 25 santimetrelik bölümünü aldık. Midenin alt bölümünden aldığımız parçayı yemek borusundan kalan 5 santimetrelik bölüme boynundaki kesiden ekledik. Hastamıza midenin alt bölümünden aldığımız parça ile yeni bir yemek borusu yapmış olduk. Bu sayede sindirim sisteminin devamını sağlamış olduk" bilgisini verdi.