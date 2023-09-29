Kanser tedavisi gören Tanyeli, ağabeyini kanserden kaybetti

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Tanyeli, "Kanser işte... Annemden sonra, 54 yaşında ağabeyim de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser. Bugün ağabeyim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikâyeydi ağabeyim. Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu. Dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağabeyim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun,seni çok seviyorum hoşçakal ağabeyim" açıklamasını yaptı.