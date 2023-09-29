Kanser tedavisi gören Tanyeli, ağabeyini kanserden kaybetti
Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gören Tanyeli, ağabeyinden gelen acı haberle sarsıldı. Tanyeli, ağabeyini kanserden kaybetti
Bir dönemin ünlü oryantali Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ederken ağabeyini kanserden kaybetti.
Tanyeli, acı haberi takipçileriyle paylaştı ve duygularını dile getirdi.
Tanyeli, "Kanser işte... Annemden sonra, 54 yaşında ağabeyim de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser. Bugün ağabeyim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikâyeydi ağabeyim. Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu. Dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağabeyim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun,seni çok seviyorum hoşçakal ağabeyim" açıklamasını yaptı.
"TÜMÖRÜMDE YÜZDE OTUZ KÜÇÜLME OLMUŞ"
Tanyeli, ağabeyinden gelen acı haber öncesinde Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Son sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmeyen Tanyeli, "Doktorum tümörümde yüzde otuz küçülme olduğunu söyledi. O da beni çok mutlu etti. Tedavi içi Küba'ya giderken Yıldız Tilbe maddi, manevi bana çok destek oldu. Ona da buradan çok teşekkür ederim" şeklinde konuşmuştu.