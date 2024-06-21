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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!

        İstanbul Bağcılar'da soyguncular dehşet saçtı. İlçede bir firmada güvenlik müdürü olan Avşin Altundaş, gaspçıların saldırısına uğradı. Çıkan çatışmada göğsünden yaralanan Altundaş hayatını kaybetti. İki çocuk babası Altundaş'ın daha önce kanseri yendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:06
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        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
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        Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altundaş, çalıştığı iş yerinde gaspçılar ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre 2 çocuk babası Altundaş'ın daha önce kanseri yendiği öğrenildi.

        İKİ KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

        Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, dün sabah saatlerinde, çalıştığı iş yerinde iki kişinin saldırısına uğradı.

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        ÇATIŞMA ÇIKTI, GÖĞSÜNDEN YARALANDI

        Kendisini gasp etmeye çalışan iki kişi ile Altundaş arasında çatışma çıktı. Emekli polis memuru, çatışmada göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı.

        SALDIRGANLAR KAYIPLARAKATIŞTI

        Saldırganlar ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altundaş'ın cenazesi, bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        CENAZESİNDE KONVOY OLUŞTURULDU

        İki çocuk babası Avşin Altundaş'ın daha önce kanser hastalığını atlattığı öğrenildi. Öte yandan emekli polis memurunun cenazesine çok sayıda polis katıldı. Polis araçlarının sirenler eşliğinde oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #son dakika
        #Avşin Altundaş
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