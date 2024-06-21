Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!

Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altundaş, çalıştığı iş yerinde gaspçılar ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre 2 çocuk babası Altundaş'ın daha önce kanseri yendiği öğrenildi.

İKİ KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, dün sabah saatlerinde, çalıştığı iş yerinde iki kişinin saldırısına uğradı.

REKLAM ÇATIŞMA ÇIKTI, GÖĞSÜNDEN YARALANDI Kendisini gasp etmeye çalışan iki kişi ile Altundaş arasında çatışma çıktı. Emekli polis memuru, çatışmada göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARAKATIŞTI Saldırganlar ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altundaş'ın cenazesi, bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.