Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

        Ece Vahapoğlu'ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

        Rektum kanseri nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat olan sunucu Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025'in Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz hafta önce ameliyat olmuştu.

        Ameliyat olduktan sonra operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

        "ÇOĞU BİTTİ"

        Ece Vahapoğlu, açıklamasında; "Yeniden yürümenin gücü... Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş. Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah. Kendimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bebek'te korkutan anlar

        Bebek sahilinde bulunan işletmelerden birinin bacası tutuştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken  Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

        #Ece Vahapoğlu
        #rektum kanseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi