2025'in Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz hafta önce ameliyat olmuştu.

Ameliyat olduktan sonra operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"ÇOĞU BİTTİ"

Ece Vahapoğlu, açıklamasında; "Yeniden yürümenin gücü... Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş. Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah. Kendimi seviyorum" ifadelerini kullandı.