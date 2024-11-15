Kanye West ve eşi Bianca Censori'ye 'ahlaksızlık' davası
Eski çalışanı Murphy Aficionado, Kanye West ve eşi Bianca Censori'ye 'ahlaksızlık' davası açtı. Eski çalışan, çiftin 'ahlak dışı hareketlerine tanık olmaya zorlandığını' iddia etti
Kanye West'in yine eski bir çalışanıyla başı dertte.
Eski çalışanı, ünlü rapçi ve eşi Bianca Censori'ye yönelik antisemitik ve ahlak dışı davranışları nedeniyle dava açtı.
47 yaşındaki rapçinin eski proje yöneticisi Murphy Aficionado, Kanye West'i ayrımcılık, düşmanca bir çalışma ortamı, misilleme, maaş ödememe ve haksız işten çıkarma gerekçeleriyle dava etti.
ABD basınına göre davada, 2023'te Murphy Aficionado'nun, Kanye West'in odasına çağrıldığında onu "gömleksiz halde, nefes nefese ve pantolonu açık şekilde" bulduğu iddia ediliyor.
"DENGESİZ SANATÇIDAN KORKTU"
O dönem henüz evli olmadığı kız arkadaşı Bianca Censori'nin de üstsüz olduğu ve elleriyle göğüslerini kapattığı iddia edilirken, eski çalışan, çiftin kendisini odaya çağırmadan hemen önce cinsel ilişkiye girdiklerinin bariz olduğunu öne sürdü.
Kanye West tarafından kendisine; "Burada bekle" denildiğini iddia eden Murphy Aficionado, çiftin ilişkiye girme seslerini duyduğunu da söyledi.
Dava dosyasında, "Rahatsız olan Aficionado'nun ayrılmaktan başka bir şey istemediği" belirtilirken, "Ancak Aficionado, dünyadaki en ünlü, güçlü ve dengesiz sanatçılardan birinin daha fazla misilleme yapmasından korkuyordu" ifadesine yer verildi.
"KIM KARDASHIAN'IN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ"
İddiaya göre, Murphy Aficionado odanın önünde bekledi ve 10 dakika sonra patronu Kanye West'in, üzerinde gamalı haç bulunan bir tişört giyerek tekrar ortaya çıktığını ve şunu sorduğunu aktardı: Tişörtümü beğenmedin mi?
Murphy Aficionado, daha sonra Kanye West'in kendisinin yanına oturduğunu ve ona eski eşi Kim Kardashian'ın çıplak fotoğraflarını gösterdiğini iddia etti.
Dava dosyasında ayrıca "Kanye West'in Yahudi karşıtı söylemlerinin günlük bir olay" olduğu belirtilirken; "Bu patlamalar genellikle Yahudilerin Kardashian'ları nasıl kontrol ettiğiyle ilgiliydi. Diğer zamanlarda Yahudilerin onun ve parasının peşine düştüğünü anlatırdı" denildi.
Eski çalışan, aynı hafta içinde başka bir otel odası toplantısına çağrıldığını da iddia etti. Dava dosyasındaki iddiaya göre, Afikionado otele geldiğinde, West ve üst düzey bir Amerikan futbolu oyuncusu masaj için hazırlanırken sadece havlularla duruyordu ve her ikisi de bir masözle cinsel ilişkiye girdi.
Eski çalışan, Kanye West ve arkadaşını beklemeye ve seslerini dinlemeye zorlandığını iddia etti.
IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞTI
Öte yandan eski güvenlik görevlisi Benjamin Deshon Provo da West'e kısa süre önce dava açmıştı. Mahkeme belgelerinde West'in "Siyahi çalışanlara sık sık bağırdığı ve onları azarladığı, Benjamin'i rastalarını kesmeyi reddettiği için kovduğu" iddiaları yer alıyordu.
Cevap olarak Kanye West, eylemlerinin 'haklı' olduğunu iddia etmiş ve davanın reddedilmesini sağlamaya çalışmıştı.