Son yıllarda yaptığı Yahudi karşı açıklamalarıyla adından çok söz ettiren Kanye West, Wall Street Journal Gazetesi'nde, incittiği kişilere seslendiği bir ilan yayımladı.

48 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı, Yahudi karşıtı açıklamalarının yanı sıra 2025'te gamalı haç taşıyan tişörtler satışa çıkarmıştı.

Kanye West, gazetedeki açık mektubunda; "En çok sevdiğim insanlardan bazılarına en kötü şekilde davrandım" diyerek, bipolar bozukluk teşhisi almış biri olduğundan bahsetti.

"BEN BİR NAZİ DEĞİLİM"

“Eylemlerimden dolayı pişmanım ve çok utanıyorum" diyen Kanye West; "Hesap verebilirlik, tedavi ve anlamlı değişim için kararlıyım. Ancak bu, yaptıklarımı mazur göstermez. Ben bir Nazi ya da Yahudi düşmanı değilim. Yahudi halkını seviyorum” diye belirtti.

REKLAM

"Parçalanmış haldeyken, bulabildiğim en yıkıcı sembole, gamalı haça yöneldim. Hatta üzerinde gamalı haç bulunan tişörtler bile sattım. Tip 1 bipolar bozukluğun zor yönlerinden biri de hâlâ hatırlayamadığım birçok kopuk anlardır" diyen Kanye West; "Bu anlar, çoğu zaman beden dışı bir deneyim gibi hissettiren kötü yargılara ve pervasız davranışlara yol açar" diye ekledi.