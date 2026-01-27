Habertürk
        Haberler Dünyadan Kanye West, Yahudi karşıtı söylemleri ve gamalı haç tişörtleri satmasından dolayı özür diledi

        Kanye West, Yahudi karşıtı söylemleri ve gamalı haç tişörtlerinden dolayı özür diledi

        Ünlü şarkıcı Kanye West, Yahudi karşıtı ve Nazi öven söylemleri, gamalı haç baskılı tişört satması sonrası gazeteye ilan vererek özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:06
        Özür diledi
        Son yıllarda yaptığı Yahudi karşı açıklamalarıyla adından çok söz ettiren Kanye West, Wall Street Journal Gazetesi'nde, incittiği kişilere seslendiği bir ilan yayımladı.

        48 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı, Yahudi karşıtı açıklamalarının yanı sıra 2025'te gamalı haç taşıyan tişörtler satışa çıkarmıştı.

        Kanye West, gazetedeki açık mektubunda; "En çok sevdiğim insanlardan bazılarına en kötü şekilde davrandım" diyerek, bipolar bozukluk teşhisi almış biri olduğundan bahsetti.

        "BEN BİR NAZİ DEĞİLİM"

        “Eylemlerimden dolayı pişmanım ve çok utanıyorum" diyen Kanye West; "Hesap verebilirlik, tedavi ve anlamlı değişim için kararlıyım. Ancak bu, yaptıklarımı mazur göstermez. Ben bir Nazi ya da Yahudi düşmanı değilim. Yahudi halkını seviyorum” diye belirtti.

        "Parçalanmış haldeyken, bulabildiğim en yıkıcı sembole, gamalı haça yöneldim. Hatta üzerinde gamalı haç bulunan tişörtler bile sattım. Tip 1 bipolar bozukluğun zor yönlerinden biri de hâlâ hatırlayamadığım birçok kopuk anlardır" diyen Kanye West; "Bu anlar, çoğu zaman beden dışı bir deneyim gibi hissettiren kötü yargılara ve pervasız davranışlara yol açar" diye ekledi.

        Ünlü şarkıcı ayrıca; “Tüm iniş çıkışlarımda ve en karanlık zamanlarımda bana destek olan siyahi topluluğa sesleniyorum. Siyahi topluluk, şüphesiz ki, kim olduğumun temelidir. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Sizi seviyorum" ifadesini kullandı.

