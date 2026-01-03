Kaotik döneme bir bakış

Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği, Türkiye yakın tarihinin en çok konuşulan, en gizemli figürlerinden birine odaklanan 'Çatlı', yeni yılın ilk fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. 20 Mart 2026’da vizyona girecek film, 1980’li ve 1990’lı yılların Türkiye ve dünyadaki kaotik atmosferini; güç, sadakat ve bireysel bedeller ekseninde şekillenen bir anlatıyla beyazperdeye taşıyacak.

Kreatif yönetmenliğini Onur Tan’ın, yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği filmde; Abdullah Çatlı’nın ASALA ile mücadelesinden yurt dışı operasyonlarına uzanan pek çok olay, sadece aksiyon boyutuyla değil, karakterlerin içinde bulunduğu koşullar ve dönemin ruhu üzerinden ele alınıyor.

Proje danışmanlığını Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı film, izleyiciye cevaplar sunmak yerine, tarihin gri alanlarına sinematik bir gözlem getirmeyi hedefliyor. Fragman, uzun yıllara yayılan bu sürecin sadece politik arka planına değil, bireysel ve ailesel yansımalarına da ışık tutuyor. Karakterin; “Milletimin kimliğine zeval gelmesin diye 18 yıl kimliksiz yaşadım” sözleriyle dile getirdiği ve ailesine yönelttiği; “Ben size bir gelecek kurayım derken sizinle hiç ilgilenemedim” ifadesi, filmin olayların ötesine geçerek, yaşananların insan hayatında bıraktığı mesafeyi görünür kılıyor.