        Kaotik döneme bir bakış

        Kaotik döneme bir bakış

        Türkiye yakın tarihinin en çok konuşulan, en gizemli figürlerinden birine odaklanan 'Çatlı', 1980'li ve 1990'lı yılların Türkiye ve dünyadaki kaotik atmosferini; güç, sadakat ve bireysel bedeller ekseninde şekillenen bir anlatıyla beyazperdeye taşıyacak

        Giriş: 03.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:59
        Kaotik döneme bir bakış
        Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği, Türkiye yakın tarihinin en çok konuşulan, en gizemli figürlerinden birine odaklanan 'Çatlı', yeni yılın ilk fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. 20 Mart 2026’da vizyona girecek film, 1980’li ve 1990’lı yılların Türkiye ve dünyadaki kaotik atmosferini; güç, sadakat ve bireysel bedeller ekseninde şekillenen bir anlatıyla beyazperdeye taşıyacak.

        Kreatif yönetmenliğini Onur Tan’ın, yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği filmde; Abdullah Çatlı’nın ASALA ile mücadelesinden yurt dışı operasyonlarına uzanan pek çok olay, sadece aksiyon boyutuyla değil, karakterlerin içinde bulunduğu koşullar ve dönemin ruhu üzerinden ele alınıyor.

        Proje danışmanlığını Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı film, izleyiciye cevaplar sunmak yerine, tarihin gri alanlarına sinematik bir gözlem getirmeyi hedefliyor. Fragman, uzun yıllara yayılan bu sürecin sadece politik arka planına değil, bireysel ve ailesel yansımalarına da ışık tutuyor. Karakterin; “Milletimin kimliğine zeval gelmesin diye 18 yıl kimliksiz yaşadım” sözleriyle dile getirdiği ve ailesine yönelttiği; “Ben size bir gelecek kurayım derken sizinle hiç ilgilenemedim” ifadesi, filmin olayların ötesine geçerek, yaşananların insan hayatında bıraktığı mesafeyi görünür kılıyor.

        Başrollerini; Vedat İnceefe, Eren Vurdem ve Ömer Kurt’un paylaştığı yapımda; Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar, Turgay Tanülkü ve Yunus Emre Yıldırımer gibi güçlü isimler yer alıyor. Çekimleri tamamlanan, yüksek prodüksiyon kalitesi ve titizlikle kurgulanmış sanat yönetimiyle 'Çatlı' izleyiciyi dönemin gerilim yüklü arka planında bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

