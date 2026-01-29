Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kapadokya'da balon turları durdu | Son dakika haberleri

        Kapadokya'da balon turları durdu

        Kapadokya'da balon turları kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle 4 gündür yapılamıyor. Turistlere sunulan önemli aktivitelerden biri olan turlar, bugün de iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da balon turları durdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

        AA'da yer alan habere göre Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, bölgede etkisini gösteren rüzgar, yağış ve sis nedeniyle 26 Ocak'tan beri yapılamıyor.

        Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden erken saatlerde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan önemli aktivitelerden biri olan balon turları, bugün de iptal edildi.

        Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

        Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bloomberg HT 16 yaşında

        Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT 16'ncı yaşına özel tanıtımlar yayınladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti