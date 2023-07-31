Kapıdan sığmıyorsa vinçle teslimat HepsiJET XL lojistik teslimatlarında en büyük problemlerden olan fiziksel koşullar nedeniyle teslimatı zor siparişleri XL asansörü ya da vinç ile Türkiye'nin 81 iline teslimatını gerçekleştirdiğini bildirdi

HepsiJET XL, beyaz eşya ya da mobilya gibi büyük hacimli siparişleri Türkiye’nin 81 iline 48 saatten kısa sürede iki kurye ile müşterinin adresinde istediği noktaya kadar taşıdığını vurguluyor. Satın alınan büyük hacimli ürünlerin lojistik teslimatlarında en büyük problemlerden olan yüksek kat, dar apartman boşlukları ya da kapı girişleri gibi fiziksel koşullarda dahi teslimat yapıldığı belirtiliyor. firma, fiziksel engeller nedeniyle teslimatı zor siparişleri XL asansörü ya da vinç ile hasarsız ve zamanında teslim ettiğini açıkladı.

UZMAN EKİPLERLE ÜCRETSİZ “EKSTRA TESLİMAT”

Teslimat öncesinde müşterilerle görüşerek teslimat için gerekli fiziksel koşulları öğrenen HepsiJET XL ekibi, fiziksel imkansızlıkların tespit edildiği teslimat adresine gerekli ayarlamaları gerçekleştiriyor ve firmaya özel XL asansörü ya da vinç tahsis ediliyor. Siparişler müşterilerin evinde uygun gördüğü alana kadar teslim edilerek güvenli teslimat garantisi de sunuluyor. Siparişler, HepsiJET XL’ın teknolojik altyapısı ve eğitimli personeli ile hasarsız ve zamanında teslim ediliyor ve teslimattan sonra da müşteriler aranarak geri bildirimleri alınıyor. Söz konusu ürünlerin iptal ya da iadesi için de aynı süreç gerçekleştiriliyor.

BAŞARILI TESLİMAT ORANI YÜZDE 95

HepsiJET, büyük ölçekteki ürünlerin e-ticaret üzerinden satış hacminin Türkiye genelinde büyümesi için yüksek katma değerli bir hizmet olan HepsiJET XL hizmeti ile aynı zamanda Türkiye’de hem kargo hem büyük ürün teslimatlarını aynı hizmet kalitesinde sunan tek lojistik şirketi oldu. Büyük hacimli siparişler HepsiJET XL ile Türkiye’nin 81 ili 300 ilçesine iki kurye tarafından müşterinin evinde uygun gördüğü yere teslim edilirken, kargo süresi teslimat sözünde başarılı teslimat performansı ise %95 olarak ölçüldü. Günlük 400 bin desilik dağıtım kapasitesine sahip olan HepsiJET XL, taşımacı puanlarında ise 5 üzerinden 4,8’lik memnuniyet skoruna ulaştı.