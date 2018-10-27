SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kapıkule
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Çekya'ya yük götüren bir Bulgar sürücü ise canı sıkılmasın diye aracına uydu çanağı takıp televizyon izledi

27.10.2018 - 17:54 | Güncelleme: DHA

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen ihracat yükü taşıyan TIR'lar, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, yoğunluğun sürücülerin aynı anda çıkış yapmak istemesi ve gümrükte indirimli mazot kuyruğundan kaynaklandığını söyledi.

TIR sürücüleri, dünden bu yana sınırda beklediklerini belirterek, ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmamasından şikayet etti. Almanya'ya gitmek için kuyrukta bekleyen TIR şoförü Ahmet Cavuş, neden beklediklerini bilmediklerini belirterek, "Burada bize kimse sahip çıkmıyor. Tuvalet yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz" dedi.

TIR'A ÇANAK KURDU

Çekya'ya yük götüren Bulgar sürücü Stafı Todorov, aracına uydu çanağı takıp televizyon izledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda dünden bu yana sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Tadorov, "Çıkış yapmak için burada günlerce beklediğimiz oluyor. Ben de aracıma uydu taktım. Canım sıkılmasın diye Bulgaristan'dan yayın yapan televizyon kanallarını izliyorum. Vakit böyle geçiyor" diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 26 dakika önce
    Ne var bunda bir cok arabada var
  • Misafir 29 dakika önce
    yurdum insanı
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X