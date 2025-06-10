Kapıları zorladı! Meydan dayağı yedi! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen adam bir binaya dadandı. Kapıları zorladı. Korku yaşattığı apartman sakinlerine yakalanınca da tekme tokat dayak yedi. Ancak mahalledeki tedirginlik hala sona ermedi.

Habertürk Giriş: 10.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:07 facebook

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