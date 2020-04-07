HABERTURK.COM

İş yeri doktoru koronavirüs sebebiyle vefat eden Kaplamin Ambalaj, 2 Nisan'da ara verdiği üretimine bugün itibarıyla devam ettiğini açıkladı. Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.

Bu süreç içerisinde 02.04 2020 tarihinde İş Yeri Doktorumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Doktorumuzun fabrikaya en son geliş tarihi olan 23.03.2020 tarihinden itibaren, çalışanlarımıza ve toplum sağlığına olan sorumluluğumuz kapsamında vefat haberini aldığımız gün olan 02.04.2020 tarihinden itibaren 07.04.2020 tarihine kadar 14 gün süre hesaplanarak üretimimize ara verilmişti."

FABRİKA DEZENFEKTE EDİLDİ

"07.04.2020 tarihinde üretime tekrar başlamadan önce tüm fabrika çalışma alanları maksimum düzeyde dezenfekte edilmiştir. Karantina süresince hiçbir çalışanımızda hastalık belirtisi gözlenmemiştir.

Virüsle mücadele kapsamında, başta gıda, hijyen malzemeleri ve ilaç tedarik zincirinin aksamaması amacıyla ambalaj sektörü olarak üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar sürdürmeye gayret edeceğiz.Başta çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz sektörlerin sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretimimize devam ediyoruz."

Firmanın İzmir ve Bursa'da üretim tesisleri bulunuyor.