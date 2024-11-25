MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef yeni bölümünde kaptanlık oyunu iki etap şeklinde oynandı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı kaptanlık oyununu kazanarak, mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakaladı. Kaptanlık oyunu gecesinde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'sandviç' yapmalarını istedi. Kaptanlık oyunu öncesinde, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...
MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde MasterChef hayallerine veda eden son isim Muratcan olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Mavi ve kırmızı takım kaptanının belli olmasının ardından, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Beyza oldu.
Mavi takım kaptanı Beyza kırmızı takım kaptanı olarak Şirin'i seçti.