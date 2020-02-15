Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert inişi sonucu uçak 3'e ayrılmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 180 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından yaralı kurtulanlar arasında olan uçağın kaptan pilotunun ifadesinin alındığı bilgisi geldi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

Ayrıntılar gelecek...