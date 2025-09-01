Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şefler yarışmacılardan, simit yapmalarını istedi. Gününün sonunda en başarılı simit yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın yanı sıra aynı zamanda kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 01.09.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'te hatırlanacağı gibi son olarak Hilal yarışmaya veda ederken, Nisa yedeklerden ana kadroya dahil olan son yarışmacı olmuştu. Yayınlanan yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Ayla kazandı. Bu sonuca göre Ayla mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Ayla kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Ayla oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Hindistan açıklaması
        Donald Trump'tan Hindistan açıklaması
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı