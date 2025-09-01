MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'te hatırlanacağı gibi son olarak Hilal yarışmaya veda ederken, Nisa yedeklerden ana kadroya dahil olan son yarışmacı olmuştu. Yayınlanan yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...