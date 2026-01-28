Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kar, bulut ve soğuk: Kış aylarında güneş kremi kullanmak gerekir mi?

        Kar, bulut ve soğuk: Kış aylarında güneş kremi kullanmak gerekir mi?

        Güneş kremi çoğu kişi için yalnızca yaz aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, soğuk havalarda da UV ışınlarının cilt üzerinde ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki, kış aylarında güneş kremi kullanmak gerçekten gerekli mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 28.01.2026 - 08:30
        Kışın güneş kremi gerçekten gerekli mi?
        Kar manzaraları masum görünse de, yansıyan güneş ışınları cilt için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle kış sporlarıyla uğraşanlar için güneş kremi, yaz aylarında olduğu kadar hayati bir öneme sahip. Peki, kışın güneş kremi nasıl ve ne sıklıkla kullanılmalı?

        KIŞ AYLARINDA GÜNEŞ IŞINLARININ CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Güneşin zararlı etkileri çoğu zaman yalnızca yaz aylarıyla ilişkilendirilir. Oysa kış aylarında da ultraviyole (UV) ışınları atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşmaya devam eder ve cilt sağlığını tehdit eder. Soğuk hava cildi kuruturken, UV ışınlarına karşı yeterli önlem alınmadığında ciltte yanıklar, erken yaşlanma belirtileri ve uzun vadede cilt kanseri riski ortaya çıkabilir. Özellikle karla kaplı bölgelerde güneş ışınlarının yansıması, UV maruziyetini beklenenden çok daha fazla artırır.

        UVA VE UVB IŞINLARI ARASINDAKİ FARKLAR

        Güneşten gelen UV ışınları temel olarak ikiye ayrılır: UVA ve UVB. Bu iki ışın türü cilde farklı şekillerde zarar verir.

        UVA IŞINLARI

        UVA ışınları uzun dalga boyuna sahiptir ve atmosferden kolaylıkla geçerek cildin alt tabakalarına kadar ulaşır. Serbest radikal oluşumunu tetikleyerek kolajen ve elastin yapısını bozar. Bunun sonucunda kırışıklıklar, cilt elastikiyetinde azalma ve lekelenmeler ortaya çıkar. Bulutlu ve güneşin zayıf hissedildiği kış günlerinde bile UVA ışınları etkisini sürdürür ve düzenli koruma sağlanmadığında foto-yaşlanma hızlanır.

        UVB IŞINLARI

        UVB ışınları daha kısa dalga boyludur ve cildin üst tabakasını etkiler. Güneş yanıklarının temel sorumlusu olan bu ışınlar yaz aylarında daha yoğun olsa da, kışın özellikle kar yüzeyinden yansıyarak ciltte ciddi hasara yol açabilir. Açık havada uzun süre vakit geçiren kişiler UVB ışınlarına karşı daha savunmasız hale gelir.

        KAR VE RAKIMIN UV MARUZİYETİNE ETKİSİ

        Kış aylarında UV ışınlarının etkisini artıran en önemli faktörlerden biri kar yüzeyidir. Kar, güneşten gelen UV ışınlarının yaklaşık %80’ini yansıtarak cildin normalden iki kat fazla ışına maruz kalmasına neden olabilir. Kayak, snowboard ve dağ yürüyüşü gibi aktiviteler sırasında bu risk daha da artar.

        Rakım yükseldikçe atmosfer incelir ve UV ışınları daha güçlü hale gelir. Bu nedenle yüksek rakımlı bölgelerde soğuk havaya rağmen güneş yanıkları ve cilt hasarları sıkça görülebilir.

        BULUTLU HAVALARDA GÜNEŞ KREMİ KULLANIMI

        Bulutlu havalarda güneş kremine gerek olmadığı düşüncesi yaygın ancak yanlıştır. Bulutlar UV ışınlarını tamamen engellemez. Özellikle UVA ışınları bulutların arasından geçerek cilde ulaşır ve uzun vadeli hasarlara neden olabilir. Gri ve kapalı kış günlerinde bile güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumak açısından büyük önem taşır.

        KIŞ AYLARINDA GÜNEŞ KREMİ KULLANMANIN ÖNEMİ

        UV ışınlarının cilt üzerindeki zararlı etkileri mevsime bağlı olarak ortadan kalkmaz. Kış aylarında da güneş kremi kullanmak; cilt kanseri riskini azaltmaya, erken yaşlanmayı önlemeye ve güneş yanıklarının oluşmasını engellemeye yardımcı olur. UVA ve UVB ışınları cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Bu nedenle yıl boyunca düzenli güneş koruması şarttır.

        DOĞRU GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ

        Kış aylarında kullanılacak güneş kremleri, cilt tipine ve çevresel koşullara uygun olarak seçilmelidir:

        - Geniş spektrumlu ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlar.

        - Kuru ciltler için nemlendirici içerikli, yağlı ciltler için ise hafif ve yağsız formüller uygundur.

        - Hassas ciltlerde, çinko oksit veya titanyum dioksit içeren mineral bazlı güneş kremleri tercih edilebilir.

        - Karlı ve yansıtıcı yüzeylerin bulunduğu alanlarda, daha yüksek koruma sağlayan dayanıklı ürünler kullanılmalıdır.

        GÜNEŞ KREMİNİ DOĞRU KULLANMA YÖNTEMLERİ

        Güneş kreminin etkili olabilmesi için doğru şekilde uygulanması gerekir:

        - Dışarı çıkmadan en az 15 dakika önce güneş kremi sürülmelidir.

        - Krem 2–3 saatte bir yenilenmelidir. Soğuk hava, rüzgâr ve kar yansıması koruyucu etkisini azaltabilir.

        - Yüz, kulaklar, boyun, eller ve dudaklar gibi açıkta kalan tüm bölgeler korunmalıdır. Dudaklar için UV korumalı balm kullanılmalıdır.

        - Kar sporları ve uzun süreli açık hava aktivitelerinde yenileme sıklığı artırılmalıdır.

        KIŞ AYLARINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

        Kışın güneşin zararsız olduğu düşüncesi, cilt sağlığını tehdit eden en büyük yanılgılardan biridir. Oysa UVA ve UVB ışınları yıl boyunca etkilidir. Kar yüzeyinden yansıyan ışınlar ve bulutlu havalarda dahi devam eden UV maruziyeti, güneş kremini dört mevsim vazgeçilmez kılar.

        Kış aylarında güneş kremi kullanmak, yalnızca yaz alışkanlığı değil; sağlıklı, genç ve korunmuş bir cilt için yıl boyu sürdürülmesi gereken temel bir bakım rutinidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

