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Kar ne zaman yağacak? 1 Mart için alarm verildi! Donacağız

Kar ne zaman yağacak? Soğuk hava dalgası ile ilgili uyarılar birbirini izlemeye devam ediyor. Özellikle gözler 1 Mart tarihine çevrilmiş durumda. Sıcakların Şubat ayının son gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte son tahminler...

Kar ne zaman yağacak? 1 Mart için alarm verildi! Donacağız

Kar geliyor! Yeni soğuk hava dalgası kapıda. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmiş sıcaklıklar uzun süre sıfır derecenin altında seyretmişti. Günlerce devam eden kar yağışı Ankara ve İstanbul'da da etkili olmuştu. Son günlerde ise İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye başlamıştı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yaklaşık bir haftadır devam eden sıcak hava yerini soğuk hava dalgasına bırakacak. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son dakika tahminlere göre 28 Şubat itibariyle yurt geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle birlikte İstanbul'da da yağmurlu havanın özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi soğuk hava dalgasının Mart ayının ilk haftası boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

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