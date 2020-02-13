Okullar tatil mi? sorusu kar yağışının etkili olduğu illerde öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Kar yağışının yoğun olduğu Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Muş, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya başta olmak üzere pek çok il genelinde ve ilçelerde okullar 13 Şubat perşembe günü tatil edildi. Bugün okulların tatil olduğu yerlerin tamamı haberimizde.

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER - 13 ŞUBAT PERŞEMBE

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde, yarın taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenlerin okul müdürlüklerince izinli sayılacağı bildirildi.

Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise mevcut kar örtüsünün kalkmaması ve buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kalkandere, İyidere, Derepazarı ve Güneysu ilçelerinde okulların tatil edilmediği, eğitim ve öğretimin yarın süreceği vurgulandı.

VALİDEN "BOL BOL KITAP OKUYUN" ÖNERİSİ

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışının devam ettiğini vurguladı.

Kent merkezi ve bağlı köylerde okulların 13 Şubat perşembe günü tatil edildiğini belirten Atik, "Sevgili çocuklar, sağlığınız bizim için çok önemli, o yüzden perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil. İyi tatiller." ifadesini kullandı.

ARTVİN, VAN VE BİTLİS'TE İKİ GÜN TATİL

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ve 14 Şubat cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisinin sürmesi nedeniyle yarın ve 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği belirtilerek, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman'da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 13 Şubat Perşembe günü olmak üzere 1 gün tatil edildi."

Kilis'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Kilis'te ilk ve orta dereceli okullar Valilik tarafından yarın tatil edildi. Kar nedeniyle ulaşımda da sorun oluşturdu. Öğrenci velilerine mesaj yöntemiyle okulların tatil edildiği bildirildi.

BAZI İLÇELERDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edilmesi kararı alındı.

Bitlis'in Ahlat, Hizan, Güroymak, Adilcevaz ve Mutki kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat'ta eğitimin tatil edildiği kaydedildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın tatil edildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Adana'nın Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kulp, Dicle, Hazro ve Kocaköy ilçesinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 13 Şubat perşembe tatil edildi.

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kaymakam Çam, “Kızıltepe ilçemizde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler 13 Şubat Perşembe günü tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” dedi.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi. Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

2 ÜNİVERSİTE DE EĞİTİME ARA VERDİ

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Bitlis Eren Üniversitesi de olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Adıyaman Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün saat 15.00'a kadar kar yağışının yoğun olacağı belirtildi. Açıklamada, ''Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde bulunan öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi'nde çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.