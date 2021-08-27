BKM Film yapımcılığında 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren komedi filmi Kara Bela araştırılıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Kara Bela filmi hakkında merak edilenleri derledik...

KARA BELA KONUSU NE?

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir

KARA BELA OYUNCULARI KİM?

Cengiz Bozkurt Kudret

Seda Bakan Burcu

Erkan Kolçak Köstendil Güven

Cihan Ercan

Tarık Ünlüoğlu Atılgan

Berat Yenilmez Zabıta

Hasibe Eren Kudret'in karısı

İştar Gökseven Komiser

Erdal Tosun Düğün sahibi

Hakan Salınmış

Sadi Celil Cengiz Otelci

Benian Dönmez

Seda Telciler

Zihni Göktay Baba

Zerrin Sümer Anne

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep’te yapıldı.