Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Kara çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı.

Saldırıda, vücudunun birçok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirip kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.