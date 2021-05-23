"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.



KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.



KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?



Doktorlar, salgının şiddetli Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.



HİNDİSTAN'DA KARA MANTAR KABUSU!



Bununla birlikte, "kara mantar" salgını, dünyanın en yüksek sayıda günlük Covid-19 enfeksiyonu ile baş etmeye çalışan hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. NTV'nin haberine göre, Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için için özel koğuşlar oluşturuyor. Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.



Diğer taraftan pandemiden önce doktorlar yılda üç ile dört vaka görüyorlardı. Şimdi, günde altı kara mantar vakasına bakıyorlar. Bazı uzmanlar, 20'li yaşların başındaki her ikİ gözünü kaybeden hastalarının olduğunu bildirdi. Ayrıca nadir görülen mantar hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç amfoterisin B ilacının da tükenmek üzere olduğu ifade edildi.