Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeni bir isim gündeme geldi.

Belçika basını, Anderlecht Kulübü'nün başarılı stoperi Kara Mbodji'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını ve Türkiye'den Bursaspor ve Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı. Galatasaray'ın da daha önceden 28 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldığı iddia edilirken, Türkiye'deki transfer döneminin devam ettiği ve yakın süreçte gelişmelerin olabileceği belirtildi.

Öte yandan özellikle Bursaspor cephesinde geleceği belirsizliğini koruyan stoperler Titi ve William Troost-Ekong'un başka bir takıma transfer olma ihtimaline karşın yeşil-beyazlı yönetimin transferde savunmaya önem verdiği bildirildi.

Güncel bonservis değeri 7 milyon Euro'yu bulan Kara için kiralama formülü de değerlendiriliyor.

2015-16 sezonunda Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kara Mbodji, burada forma giydiği 97 maçta 7 gol atıp, 7 de asist kaydetti.





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