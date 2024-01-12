'Kara'nın heyecan dolu ikinci bölümü nefesler tutularak izlendi

SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın üstlendiği dizisi ‘Kara’nın dün akşam yayınlanan ikinci bölümü izleyicilerle buluştu. Temposu yüksek, sürükleyici hikâyesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, #Kara etiketiyle sosyal medya platformu X’te yaklaşık 2 saat boyunca TT listesinde kaldı. Kara’nın intikam yolculuğunda yaşanacaklar hikâyede heyecanı giderek artıracak. Kara, Rauf’un peşinde hamlelerine devam ederken, Zeynep ile yakınlaşmaya devam edecek ve birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

'KARA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kara, Rauf’u yakın takibe alınca yolu yeniden Zeynep’le kesişti. Rauf’un ders verdiği üniversiteye giden Kara burada Zeynep’le karşılaştı. Bu sırada Zeynep’in eski sevgilisi Mete aradı ve Zeynep’e onun evinde olduğunu söyledi. Zeynep bu davetsiz misafir için apar topar evine dönerken, Kara da onunla birlikte gitti. Çünkü Zeynep’in evinde Kara’nın ekibinden Aslı vardı. Kara’nın ekibi; Zeynep’in evi ve Rauf’un üniversitedeki odasına gizlice girip araştırma yaptı. Rauf’un odasında çıkan kartvizit, Kara’yı Rauf’un yaptığı kirli işlere götürdü. Rauf ve Baykal tırlarla silah kaçakçılığı yapıyordu. Kara ise bu oyunu bozma niyetindeydi. Kara hamleleriyle Rauf’un sevkiyatına tuzak kurdu. Silahları mahallesine getirdi. Ancak silahlara takip cihazı taktıran Rauf, Baykal ile birlikte adamlarını da toplayarak Kara’nın mekanına doğru yola çıktı. Bölümün finalinde ise hem Rauf ve adamlarının, hem de bir taraftan Zeynep’in Kara’nın mahallesine gelmesi nefeslerin tutulduğu heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kara’nın planı işliyor;

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

REKLAM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep’in Kara’ya daha yakınlaştığının görüldüğü tanıtımda aksiyonu yüksek heyecanlı anlar dikkat çekiyor. İşleri bozulan Rauf ve Baykal öfkeyle harekete geçerken, Zeynep’in “Yardım edin!” haykırışları, akıllara “Zeynep’e ne olacak?” sorusunu getiriyor.

Kara’nın 3. Bölüm Tanıtımı;

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’i buluşturan, kadrosunda Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Kara', yeni bölümüyle 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de...