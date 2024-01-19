Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Kara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi Kara'nın dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kara'nın yeni bölüm tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rauf’un Kara tarafından yazılan intikam notunu okuduğu tanıtımda Rauf, Kara’ya bedel ödetmek için harekete geçiyor. Nefes kesen anların yaşandığı aksiyon dolu tanıtımda Rauf’un “Akay Talan, geliyorum!” sözleri yaşanacak büyük savaşın sinyallerini veriyor.

        KARA’NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kara, Rauf’un silahlarını gizlice taşırken mekanına Zeynep geldi. Zeynep, Kara’nın ekip arkadaşlarıyla tanışırken, Kara Aslı’yı saklamak için harekete geçti ancak Zeynep tesadüf eseri Aslı’yı gördü ve evine giren hırsız olduğunu hatırladı. Kara’ya çok öfkelenen Zeynep orayı terk etti ve Kara’ya “Bir daha karşıma çıkma” dedi. Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, Rauf’un silahlarını eriterek yok etmek istedi. Amcası Halim ve Baykal’ın görüştüğü adamının da Kara’nın planının bir parçası olması dikkat çekti. Kara silahları ortadan kaldırmak isterken, Rauf ondan bir adım öne geçti. Kara’nın hamlesine rağmen Arnavutlara bir kamyon silah vermeyi başardı. Kara artık Rauf’un en özeline, onu en kalbinden vurabileceği yere yönelmeye karar verdi. Zeynep’in gönlünü bir şekilde almayı başaran Kara’nın durmaya hiç niyeti yoktu. Bölümün finalinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Zeynep kaçırıldı, bunu gören Rauf deliye döndü ve hemen harekete geçti. Zeynep’in gözleri ve elleri bağlı bir şekilde zorla tutulduğu yere Kara’nın gelmesi büyük merak uyandırdı. Gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor.

        İşte Kara’nın 4. Bölüm Tanıtımı;

        Kara yeni bölümüyle 25 Ocak Perşembe saat 20.00’de Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var