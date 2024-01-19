Kara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Rauf’un Kara tarafından yazılan intikam notunu okuduğu tanıtımda Rauf, Kara’ya bedel ödetmek için harekete geçiyor. Nefes kesen anların yaşandığı aksiyon dolu tanıtımda Rauf’un “Akay Talan, geliyorum!” sözleri yaşanacak büyük savaşın sinyallerini veriyor.

KARA’NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kara, Rauf’un silahlarını gizlice taşırken mekanına Zeynep geldi. Zeynep, Kara’nın ekip arkadaşlarıyla tanışırken, Kara Aslı’yı saklamak için harekete geçti ancak Zeynep tesadüf eseri Aslı’yı gördü ve evine giren hırsız olduğunu hatırladı. Kara’ya çok öfkelenen Zeynep orayı terk etti ve Kara’ya “Bir daha karşıma çıkma” dedi. Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, Rauf’un silahlarını eriterek yok etmek istedi. Amcası Halim ve Baykal’ın görüştüğü adamının da Kara’nın planının bir parçası olması dikkat çekti. Kara silahları ortadan kaldırmak isterken, Rauf ondan bir adım öne geçti. Kara’nın hamlesine rağmen Arnavutlara bir kamyon silah vermeyi başardı. Kara artık Rauf’un en özeline, onu en kalbinden vurabileceği yere yönelmeye karar verdi. Zeynep’in gönlünü bir şekilde almayı başaran Kara’nın durmaya hiç niyeti yoktu. Bölümün finalinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Zeynep kaçırıldı, bunu gören Rauf deliye döndü ve hemen harekete geçti. Zeynep’in gözleri ve elleri bağlı bir şekilde zorla tutulduğu yere Kara’nın gelmesi büyük merak uyandırdı. Gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor.

İşte Kara’nın 4. Bölüm Tanıtımı;

Kara yeni bölümüyle 25 Ocak Perşembe saat 20.00’de Show TV’de.