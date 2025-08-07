Yakın tarihte uluslararası hukukun ve siyasetin en hassas konularından biri olan bölgenin statüsü, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı ve 2023'teki antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan'ın tam egemenliğini tesis etmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Peki, Karabağ nerede, hangi ülkede? Karabağ nerenin, hangi ülkenin şehri? İşte bu stratejik bölge hakkındaki güncel bilgiler ve tüm detaylar...

Bölgenin coğrafi konumu, onun Dağlık ve Ova Karabağ olarak ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Karabağ hangi ülkede yer aldığı sorusunun günümüzdeki yanıtı, uluslararası hukuk ve sahadaki fiili durum neticesinde kesinleşmiştir. Ayrıca, Karabağ nerenin şehri sorusundan ziyade, bu bölgenin hangi önemli şehirleri (Şuşa, Hankendi, Ağdam gibi) barındırdığı ve bu şehirlerin tarihi ve güncel önemi, bölgenin kimliğini anlamak için daha doğru bir yaklaşım sunar. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları ve daha fazlasını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

KARABAĞ NEREDE?

Karabağ nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Güney Kafkasya'da, Küçük Kafkas Dağları ile Kura-Aras Ovaları arasında yer aldığıdır. Tarihi Karabağ bölgesi, temel olarak iki ana coğrafi bölümden oluşur:

Dağlık Karabağ: Bölgenin batı kısmını oluşturan, yüksek dağlar, derin vadiler ve sık ormanlarla kaplı engebeli arazidir.

Ova Karabağ (Arran): Bölgenin doğu kısmını oluşturan, Kura ve Aras nehirleri arasındaki verimli ve düz ovalardır. Bu coğrafi yapı, bölgenin hem askeri olarak savunulmasını zorlaştırmış hem de tarımsal ve doğal kaynaklar açısından zengin olmasını sağlamıştır. Günümüzde "Karabağ" denildiğinde, genellikle Azerbaycan'ın Karabağ Ekonomik Bölgesi olarak tanımladığı alan kastedilmektedir. KARABAĞ HANGİ ÜLKEDE? Karabağ hangi ülkede sorusunun günümüzdeki net ve uluslararası alanda tanınan yanıtı Azerbaycan'dır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başlayan ve yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgali, 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı ile büyük ölçüde sona ermiştir. Bu savaş sonucunda Azerbaycan, işgal altındaki 7 rayonunu (ilini) ve Dağlık Karabağ'ın önemli bir bölümünü (Şuşa şehri dahil) geri almıştır. Savaşın ardından bölgede kalan Ermeni silahlı gruplarının varlığı ise, Azerbaycan'ın 19-20 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği antiterör operasyonu ile tamamen sonlandırılmıştır. Bu operasyonun ardından, bölgedeki ayrılıkçı rejim kendini lağvetmiş ve Azerbaycan, Karabağ bölgesi üzerindeki egemenliğini tam olarak tesis etmiştir. Dolayısıyla, hem de jure (hukuken) hem de de facto (fiilen) Karabağ, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır.