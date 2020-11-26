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Karabağ - Sivasspor muhtemel 11'ler

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında bu akşam İstanbul'da Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak

Karabağ - Sivasspor muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, bu akşam İstanbul’da Karabağ’a konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay’ın takımı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Karabağ’ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

5 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka’nın yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan kaleci Muammer Yıldırım ve üç futbolcu Karabağ karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 12. MAÇ

Sivasspor, İstanbul’da oynayacağı Karabağ mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 12 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 25 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ KAYODE

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 3 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode’yi, 1’er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.

MUHTEMEL 11

Sivassspor'un Karabağ karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Claudemir, Cofie, Robin, Yasin, Gradel, Kone

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