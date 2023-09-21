Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te orman yangını

        KARABÜK'ünOvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'ünOvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

        Yangın, akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Geren köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 56'sı yangın söndürme işçisi olmak üzere 85 kişi alevlere müdahaleye başladı. Daha sonra, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler söndürme çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i

        Benzer Haberler

        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Safranbolu'da zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaparak farkınd...
        Safranbolu'da zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaparak farkınd...
        Panelvanı kurşunladığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol
        Panelvanı kurşunladığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol
        AK Parti Karabük milletvekilleri, KTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısına...
        AK Parti Karabük milletvekilleri, KTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısına...
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı