Karabük'te orman yangını KARABÜK'ünOvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.

KARABÜK'ünOvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Geren köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 56'sı yangın söndürme işçisi olmak üzere 85 kişi alevlere müdahaleye başladı. Daha sonra, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler söndürme çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.