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        46 yıllık usta 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü aldı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 46 yıldır tarihi konakların kapı ve pencerelerine demir aksamlar yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görülen Hüseyin Şahin Özdemir (62), "Cumhurbaşkanlığı bize 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü takdim etmek için Beştepe'ye çağırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:05
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        46 yıllık usta 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü aldı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 46 yıldır tarihi konakların kapı ve pencerelerine demir aksamlar yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görülen Hüseyin Şahin Özdemir (62), "Cumhurbaşkanlığı bize 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü takdim etmek için Beştepe'ye çağırdı. Cumhurbaşkanımıza Safranbolu'dan selamlarımızı ilettik. O da aleykümselam deyip bize 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü takdim etti" dedi.

        Safranbolu'da 46 yıldır 3 bin yıllık geçmişe sahip olan tarihi konakların kapılarındaki tokmak, menteşe ve kabara çivilerini yapan Hüseyin Şahin Özdemir, Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görüldü. Özdemir, 27 Kasım'da düzenlenen törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 1796'da kurulan Demirciler Çarşısı'nda 46 yıldır çekiç sallayıp demire şekil veren, mesleğinin son temsilcilerinden olan Özdemir, bölgede 'UNESCO Çilingiri' olarak biliniyor.

        'İLK DÖNEMLERDE TARIM ALETLERİ YAPIYORDUK'

        1978 yılında Demirciler Çarşısı'nda çıraklığa başladığını belirten Şahin, "Aşama aşama kalfa olduk. Kalfadan sonra bu meslekte ustalık terfisi var. 1986 yılında kendi iş yerimizi açtık. 46 yıllık demirci ustasıyım. İlk dönemlerde diğer komşular gibi tarım aletleri yapıyorduk. 90'lardan sonra Safranbolu'da UNESCO hız kazandı. Eski eserlerin restorasyon ihtiyaçları oldu. Bu restorasyon ihtiyaçlarında da şu anda evlerin üzerinde mevcut olan kilit, tokmak, kulp gibi bir ahşap kapının üzerinde bulunan metal dekorları yapmaya başladık. Burası, 230 yıla yakın bir arasta. Kuruluş amacı, demircilik yine yaşatılan demircilik. Safranbolu'da orijinalliğini koruyan tek çarşı burası. Cumhurbaşkanlığı bize 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü takdim etmek için Beştepe'ye çağırdı. Cumhurbaşkanımıza Safranbolu'dan selamlarımızı ilettik. O da aleykümselam deyip bize 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü takdim etti. Böylece biz de Safranbolu olarak bu ödülü almış olduk" dedi.

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        Galeri
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