Karabük'te 2 evde yangın

Ovacık ilçesi Beydilli köyündeki tek katlı evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yanındaki diğer eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla söndürüldü. İki evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

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