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        Karabük'te 2 evde yangın

        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:45
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        Karabük'te 2 evde yangın
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        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Ovacık ilçesi Beydilli köyündeki tek katlı evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yanındaki diğer eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla söndürüldü. İki evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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