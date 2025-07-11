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        Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı, ekipler kurtardı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek ayağı kırılan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 00:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 01:00
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        Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı, ekipler kurtardı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek ayağı kırılan K.Ö. (23), ekipler tarafından kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Konarı köyünde meydana geldi. Konarı köyünde arkadaşlarıyla birlikte kayalık alanda dolaşırken dengesini kaybeden K.Ö., 3 metre yükseklikte düştü. K.Ö., acı içerisinde kıvranırken arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan ve bacağında kırık olduğu tespit edilen K.Ö., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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