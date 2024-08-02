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        Karabük'te deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan 1'e 16 verim alındı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 5 dekar alana deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:46
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        Karabük'te deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan 1'e 16 verim alındı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde 5 dekar alana deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim elde edildi.

        İlçede 7 Kasım'da 5 dekara ata tohumu buğday eken çiftçi Turgay Öztürk, 1'e 16 verim alarak yaklaşık 500 kilogram hasat yaptı.

        Gelecek yıl 50 dekar alanda ata buğdayı ekmeyi planlayan Öztürk, AA muhabirine, ata buğdayının Eflani'de bulunmadığını belirterek, "Kardeşlenmesi, başaktaki tane sayısı, boyu, saman verimi ve soğuğa dayanıklılığı çok iyi. Dekara 6 kilogram ektim. Gübreyi de diğer buğday çeşitlerine göre daha az kullandım. Buna rağmen verimi çok güzel." diye konuştu.

        Normalde buğdayda 1'e 6 ila 1'e 10 arasında rekolte aldıklarını aktaran Öztürk, dönüme 6 kilogramdan 30 kilogram tohum kullandıklarını, tohumu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden temin ettiklerini kaydetti.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol da Eflani'de 25 bin dekar alanda buğday, 19 bin dekar alanda da arpa hasadı yapıldığını anlattı.

        Dondan etkilenen alanların olduğunu aktaran Şenol, "Verimde kayıplarımız var ama çiftçilerimiz yoğun şekilde hasat işlerine devam ediyor. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel hasatlarımız olur. Bereketli olsun." şeklinde konuştu.

        Turgay Öztürk'ün ekimden hasada kadar yanında olduklarına değinen Şenol, "Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden peygamber tohumu tedarik etmiş. Bizi de bilgilendirdi. Kendisini tebrik ediyorum. Bizler için yeni çeşit oldu. Tarlada gördüğümüz kadarıyla kuraklığa çok dayanıklı ürün. Eflani şartları için çok uygun. Daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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